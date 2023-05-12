Более 30 км дороги Порхов – Успенье отремонтируют в этом году

21:54, 12 мая 2023, ПАИ

Более 30 км дороги Порхов – Успенье отремонтируют в этом году. На данный момент ремонт проходит в Порховском районе, сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

В нормативное состояние специалисты приведут четыре участка общей протяжённостью более 30 км (км 14+413 – км 27+503, км 42+500 – км 49+940, км 53+525 – км 55+127 и км 55+550 – км 63+830).

В сообщении говорится, что автодорога входит в опорную дорожную сеть Псковской области, которая связывает федеральную трассу Р-56 и региональные маршруты, а также обеспечивает сообщение грузового и пассажирского транспорта.