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Общество

Более 30 км дороги Порхов – Успенье отремонтируют в этом году

Более 30 км дороги Порхов – Успенье отремонтируют в этом году. На данный момент ремонт проходит в Порховском районе, сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области. 

Фото здесь и далее: официальный Telegram-канал Псковской области

В нормативное состояние специалисты приведут четыре участка общей протяжённостью более 30 км (км 14+413 – км 27+503, км 42+500 – км 49+940, км 53+525 – км 55+127 и км 55+550 – км 63+830). 

В сообщении говорится, что автодорога входит в опорную дорожную сеть Псковской области, которая связывает федеральную трассу Р-56 и региональные маршруты, а также обеспечивает сообщение грузового и пассажирского транспорта.

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