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Часть дорог в шести районах Псковской области перекроют из-за ралли

Часть дорог в шести районах Псковской области перекроют из-за подготовки к третьему этапу чемпионата России «Ралли Псков – 2023». Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

С целью обеспечения безопасности дорожного движения в Пустошкинском, Бежаницком, Опочецком, Себежском, Порховском и Псковском районах вводится временное прекращение движения транспортных средств на следующих участках автомобильных дорог общего пользования регионального значения:

  • Пустошка – Щукино – Алоль от деревни Щукино до деревни Красное и от деревни Красное до деревни Забеги Пустошкинского района — 14 мая с 10:00 до 18:00;
  • Кудеверь – Бардово от деревни Кудеверь до деревни Бардово Бежаницкого района — 20 мая с 10:00 до 18:00;
  • Бежаницы – Кудеверь – Болготово от деревни Духново до деревни Курочкино Опочецкого района — 21 мая с 10:00 до 18:00;
  • Кудка – Норкино – Камено от деревни Кудка до деревни Рясино Опочецкого района — 22 мая с 10:00 до 18:00;
  • Норкино – Глубокое от деревни Норкино до деревни Деревеньки и от деревни Глубокое до деревни Водобег Опочецкого района — 23 мая с 10:00 до 18:00;
  • Максютино – Родионово от деревни Китово до деревни Родионово и от деревни Дорбыши до деревни Шершни Себежского района — 24 мая с 10:00 до 18:00; Осиновичи – Славковичи – Махновка – Сорокино от деревни Пожни до деревни Рысцево Порховского района — 24 мая с 10:00 до 18:00;
  • Серёдка – Мельницы – Гридино от деревни Мельницы до деревни Гридино Псковского района — 25 мая с 10:00 до 18:00; Малая Толбица – Гверздонь – Мельницы от деревни Вязки до деревни Смержаха Псковского района —  25 мая с 10:00 до 18:00.

Обеспечивает временное прекращение движения Федерация автоспорта Псковской области. Организатор соревнований — президент Федерации автомобильного спорта Псковской области Олег Мыслевич (контактный телефон — 8-911-378-05-81).

В комитете отметили, что организация пропуска гражданского и общественного транспорта при проведении тренировочных сборов будет осуществляться по первому требованию пользователей автомобильных дорог, задействованных в проведении тренировочных сборов авторалли.

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