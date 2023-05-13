Специалисты назвали методы реставрации древних памятников Пскова

00:01, 13 мая 2023, ПАИ

Специалисты назвали методы реставрации древних памятников Пскова, сообщается в Telegram-канале «АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове (Псковской области)».

Так, вычинка разрушенного камня и последующая докомпановка в местах утрат на древних объектах Пскова является одним из главных моментов реставрационых работ, говорится в сообщении.

Как отметили в посте, памятники древнего зодчества сохраняются в результате применения этой методики реставрации.

На первой, второй и третьей фотографиях демонстрируют примеры вычинки и докомпановки камня на Большой звоннице Псково-Печерского монастыря.

Четвертая и пятая фотографии — использование методики в Лазаревской церки.

Также такую технологию использовали во время реставрации колокольни Троицкого собора.

Помимо этого, в публикации есть фотография башни Снетогорского монастыря на обрыве в составе каменной ограды, на которой изображена деструкция камня и готовый результат некоторых участков.

Последнее изображение — Церковь Вознесения со Стадища в состояние деструкции до проведения работ по сохранению.