Курсанты МВД в Псковской области приняли присягу

09:40, 13 мая 2023, ПАИ

Группа слушателей центра профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области приняла присягу 12 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе региональньного ведомства.

«Будущие полицейские поклялись соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, добросовестно нести службу для поддержания правопорядка и общественной безопасности. Новоиспечённых сотрудников к присяге привёл начальник центра профессиональной подготовки управления МВД России по Псковской области полковник полиции Владимир Куприянов», — написали в пресс-службе.

От лица представителей старшего поколения с напутственным словом к полицейским обратился председатель общественного совета при региональном УМВД Джемал Малышев. Он подчеркнул, что главное для молодого сотрудника — как можно быстрее перенять опыт коллег, которые в свою очередь всегда готовы прийти на помощь новым специалистам.

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На торжественном мероприятии молодых сотрудников наградили почётными грамотами и благодарностями руководства УМВД России по Псковской области за выполнение особо важных и сложных задач в служебной деятельности, а также за проявленную инициативу и примерность при несении службы.

Теперь полицейские приступят к работе в различных подразделениях органов внутренних дел региона.