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Общество

Мошенники начали использовать искусственный интеллект для обмана граждан

Мошенники научились применять в своих схемах нейросети, подстраиваются к эволюции технологий и активно используют дипфейки, сообщает «Прайм» со ссылкой на ведущего исследователя данных в «Лаборатории Касперского» Владислава Тушканова.

«Генеративные сети, связанные с картинками, голосом, могут быть использованы, чтобы синтезировать доказательства того, чего не было, — дипфейки. И они вполне могут использоваться в мошенничестве, например. Было много случаев, когда мошенники создавали дипфейки, чтобы писать посты в социальных сетях со ссылкой на мошенническую страницу, один из громких примеров — это использование образа Илона Маска», — сказал он.

Эксперт отметил, что мошенники постоянно эволюционируют: люди уже привыкли не доверять картинкам, поэтому они начали создавать дипфейковые видео, которые отличить уже сложнее. «И дело не в том, что дипфейки — плохая технология. Они могут применяться в обучающих видео, позволяют делать их качественными, синхронизировать губы с речью при переводе на разные языки при переозвучке, они уже широко применяются в кинематографе. Но для мошенников это в том числе возможность заставить поверить в своё сообщение», — добавил эксперт.

Играет на руку мошенникам и ажиотаж вокруг нейросетей. «Тот же ChatGPT доступен под веб-интерфейс, но получить доступ можно не из любой страны, они даже на какое-то время останавливали регистрацию. Мошенники этим активно пользуются. Недавно у нас было исследование, в интернете появились ресурсы якобы для скачивания клиента ChatGPT с «подарком» — получением 50 долларов. Конечно, это был не клиент, а троян, и таких случаев сейчас достаточно», — пояснил он.

По мнению Тушканова, законодательный запрет искусственного интеллекта, как это сделали, к примеру, в Италии, не выход. «Нужно не регулировать саму технологию, а правильно её применять. В разных странах разные правила. Где-то заставляют предупреждать, что ты говоришь не с человеком, а с роботом, подписывать сгенерированную картинку, чтобы не вводить людей в заблуждение, что это фотография», — полагает он.

Чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT, разработанный компанией OpenAI, одним из основателей которой является Маск, набрал популярность после запуска в конце ноября прошлого года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. В конце января компания Microsoft заявила, что инвестирует «миллиарды долларов» в OpenAI. В марте OpenAI представила новую мультимодальную модель искусственного интеллекта GPT-4, способную распознавать как текст, так и изображения, а также решать сложные задачи с большей точностью.

Но имитация ботом разговора спровоцировала рассуждения, что он может вытеснить профессиональных писателей и даже стать угрозой для основного поискового бизнеса Google. В феврале в СМИ появилась информация, что власти Китая запретили крупнейшим технологическим компаниям Tencent Holdings и Ant Group предоставлять своим клиентам доступ к сервисам ChatGPT. 31 марта Италия стала первой западной страной, ограничившей работу ChatGPT из-за нарушений при сборе информации пользователей. Однако после этого итальянский регулятор выразил готовность разблокировать 30 апреля работу ChatGPT при соблюдении ряда условий.

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