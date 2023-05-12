Более 800 тысяч рублей перевели жители Пскова и Великих Лук мошенникам

11:36, 13 мая 2023, ПАИ

Мошенники похитили у жителей Пскова и Великих Лук более 800 тысяч рублей под предлогом сохранения сбережений. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, трём жителям Пскова и Великих Лук звонили незнакомцы, которые предложили им свою помощь якобы в трудоустройстве на одном из сайтов, а также в предотвращении попыток несанкционированного оформления на них кредитов и списания денежных средств с банковского счёта. В итоге доверчивые люди поддались на уловки мошенников и лишились в общей сложности более 800 тысяч рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в органы внутренних дел. Возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.