Более 800 тысяч рублей перевели жители Пскова и Великих Лук мошенникам
Мошенники похитили у жителей Пскова и Великих Лук более 800 тысяч рублей под предлогом сохранения сбережений. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По версии следствия, трём жителям Пскова и Великих Лук звонили незнакомцы, которые предложили им свою помощь якобы в трудоустройстве на одном из сайтов, а также в предотвращении попыток несанкционированного оформления на них кредитов и списания денежных средств с банковского счёта. В итоге доверчивые люди поддались на уловки мошенников и лишились в общей сложности более 800 тысяч рублей.
Потерпевшие обратились за помощью в органы внутренних дел. Возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.
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