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Общество

Юрист объяснила, как оплачивается работа в командировке в выходные

Работодатель должен оплатить двойную ставку за работу в командировках в выходные и праздничные дни или одинарную ставку и предоставить отгул, сообщила РИА Новости член Ассоциации юристов России Наталья Глебова на Петербургском международном юридическом форуме.

«Чтобы отправить работника в командировку в выходные или праздники, надо получить его согласие. Работодатель издаёт распоряжение, на котором работник оставляет письменное согласие. Однако если командировка длится больше недели и в срок данной командировки входят выходные дни для отдыха, письменное подтверждение не требуется», — сказала Глебова.

Она отметила, что размер самих суточных в законодательстве не указан.

«Каждый работодатель сам определяет сумму и выносит соответствующий нормативный акт (приказ, распоряжение). Однако если в трудовом договоре не прописаны условия командировки, то применяется статья 153 Трудового кодекса РФ», — добавила юрист.

Она пояснила, что выходной или нерабочий праздничный день, отработанный в командировке, оплачивается в размере одинарной дневной тарифной ставки (части оклада), если взамен этого дня работнику предоставляется отгул.

«Если отгул не предоставляется, то этот день надо оплатить в размере двойной дневной тарифной ставки (части оклада)», — отметила Глебова.

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