«Ночь музеев» пройдёт в «Михайловском» 20 мая

12:44, 13 мая 2023, ПАИ

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Международная акция «Ночь музеев» пройдёт в музее-заповеднике «Михайловское» 20 мая. В этом году темой акции станут дорожные истории, а сама акция пройдет под девизом «История и истории». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Михайловского».

Центром акции в Пушкинском Заповеднике станет музейный комплекс в деревне Бугрово Пушкиногорского района.

Первым пунктом в программу акции в «Михайловском» включили презентацию фондовой выставки «Время гонит лошадей». Дороги в жизни А.С. Пушкина». Эта экспозиция рассказывает о путешествиях в XIX веке, в целом, и о поездках самого Пушкина и его литературных героев, в частности. Развёрнута она в выставочном зале «Музейная почта».

Также гости заповедника смогут побывать на музейном занятии «То в карете, то верхом», где, среди прочего, узнают о видах экипажей в пушкинское время. Для желающих предусмотрена и прогулка в одном из таких экипажей — по старой лесной дороге, от Бугрова к усадьбе «Михайловское».

Подробности предстоящей «Ночи…» (возрастные рекомендации для участников акции, количество и начало сеансов, проч., проч.) можно найти на официальном сайте музея.