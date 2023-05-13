Уникальную находку обнаружили реставраторы в церкви Архангела Михаила в Пскове
Уникальную находку обнаружили реставраторы во время работ в церкви Архангела Михаила, сообщается в телеграм-канале «АНО Возрождение объектов культурного наследия в Пскове».
«При проведении работ по обследованию главного купола объекта культурного наследия ЮНЕСКО «Церковь Архангела Михаила с колокольней» в Пскове в купольном пространстве обнаружен исторический лемех - деревянный кровельный элемент», - написали в телеграм-канале.
Работы по обследованию храма и археологии по территории продолжаются.
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