Прибывшие в Псков переселенцы приняли участие в акции «Сад памяти»

14:43, 13 мая 2023, ПАИ

Переселенцы, прибывшие в Псковскую область из Латвии, Молдовии и Украины, поучаствовали в международной акции «Сад памяти», сообщает корреспондент ПАИ.

Участники акции высадили саженцы бархата амурского и грецкого ореха на территории сквера храма Спаса Нерукотворного Образа на улице Первомайской в Пскове.

Мероприятие приурочено к празднованию 78-й годовщины Великой Победы. Участие в благоустройстве территории приняло порядка 60 человек, было высажено около 20 растений.

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Участников акции поприветствовала и. о. председателя комитета по труду и занятости Алена Трунова. Она отметила, что в Псковской области акция «Сад памяти» реализуется третий год подряд.

«Прекрасная погода. Хороший повод собраться, чтобы познакомиться, обменяться контактами, чтобы друг другу в будущем помогать. Ну, и хорошо и с пользой провести время сегодня», - подчеркнула Алена Трунова.

Организаторами мероприятия выступили комитет по труду и занятости Псковской области совместно с АНО «Псковское агентство поддержки соотечественников «Наши».

Как отметили сотрудники комитета по труду и занятости, обе организации плотно взаимодействует между собой. Их общая цель - помочь участникам госпрограммы по переселению соотечественников в Россию решить жизненные вопросы, объединиться, адаптироваться к новому месту жительства.

Уже месяц в Пскове живут переселенцы из Херсона. По их словам, город принял их гостеприимно. «Прекрасный город, люди в нем. Помогают во всем. Город спокойный, маленький, здесь размеренный ритм жизни. Все очень нравится», - сказала одна из участниц акции Оксана.

По ее мнению, народа без памяти и без истории не существует, а подобные мероприятия помогают не забывать прошлое.

После мероприятия переселенцы отправятся в музейный комплекс «Островский укрепрайон» — фрагмент «Линии Сталина» в деревне Холматка.