В Палкино состоялся фестиваль робототехники

14:55, 13 мая 2023, ПАИ

Второй открытый образовательный фестиваль технического творчества (робототехники) Палкинского района состоялся сегодня, 13 мая, в Палкинской средней школе, сообщает газета «Льновод».

На суд зрителей и жюри свои модели представили участники кружков из Палкинской, Добычинской и Харлапковской школ, Дома детского творчества. Ребята собирали различные модели из наборов. Затем собранные механизмы соревновались в двух конкурсах — «Перетягивание каната» и «Царь горы». Свои команды ребята назвали «Квази», «Майла», «Везувий», «Весёлые изобретатели» и «Палкинский Кулибин».

Победители были определены после упорной борьбы. За призовые места наградой стали сладкие подарки и дипломы.

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«Ребята занимаются уже больше года, уроки проводили раз в неделю, делали группой из лего гоночные машины, роботов для перетягивания каната и царя горы. Сам я занимался робототехникой с 10 лет. Лучшая моя работа — это робот для сумо 15 × 15 «Тёмный принц», — рассказал студент ПсковГУ и один из организаторов мероприятия Егор Орлов.

«Мой сын занимается лего-конструированием один год. Сделать уже много роботов: «Майло» — робота исследователя, тележку, танк, улитку, гоночную машину, паровоз, самосвал. Робототехника не отвлекает от учёбы, а только помогает развивать усидчивость и сосредоточенность, что в общеобразовательной школе просто необходимо», — отметила Нина Комарова, мама одного из участников соревнований

Состязания проводились в рамках межвузовской экспедиции «Кружки робототехники — точки роста инженеров будущего». Экспедиция проводится в рамках проекта «Открываем Россию заново» благодаря президентской платформе «Россия — страна возможностей» совместно с НИУ ВШЭ.