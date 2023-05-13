В Минцифры отметили пользу от ухода западного контента

17:51, 13 мая 2023, ПАИ

С уходом западного контента с российских сервисов, телеканалов возникла уникальная ситуация для аудитории: она получила больше возможностей потреблять отечественный контент, заявила на Петербургском международном юридическом форуме директор департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Екатерина Ларина, сообщает «Прайм».

«В связи с уходом западных мейджоров и западного контента с наших сервисов, с телеканалов, то, что они, ссылаясь на санкционный режим, лишают нас, российскую аудиторию, возможности просмотра своих произведений создало наконец-то уникальную ситуацию: дать больше возможности зрителям, нашей аудитории узнать и потреблять именно отечественный контент, который создавался в немалых количествах в последние годы и особенно в последние два-три года», — сказала она и отметила, что это связано в том числе с развитием аудиовизуальных сервисов и инвестициями в отечественный контент.

«То, что эти два момента так совпали, дало нам уникальные результаты: мы анализировали буквально месяц или пару месяцев назад ситуацию в ведущих наших онлайн-кинотеатрах. Оказалось, что потребление контента не снизилось, но выросло, то есть уход части контента проблем не создал», — пояснила Ларина.