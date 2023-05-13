Псковичи рассказали, сколько денег им потребуется на отпуск

20:24, 13 мая 2023, ПАИ

Псковичи рассказали, сколько им требуется денег на отпуск, а также могут ли они себе это позволить, сообщает сервис SuperJob.

Планируя недельный отпуск, среднестатистический житель Пскова может позволить себе потратить 43 тысячи рублей на одного члена семьи. На идеальный отпуск такой же продолжительности респондентам требуется в среднем 152 тысячи рублей на человека. Почти каждый третий (33 %) сообщил, что не может позволить себе отдых из-за отсутствия средств.

Женские запросы скромнее мужских: и для реального, и для идеального отпуска представителям сильного пола нужно больше, чем женщинам. Чем старше респонденты, тем меньше их отпускной бюджет и тем меньше им нужно для отпуска мечты. При этом отпускные запросы ожидаемо растут вместе с уровнем дохода.