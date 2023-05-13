Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичи рассказали, сколько денег им потребуется на отпуск

Псковичи рассказали, сколько им требуется денег на отпуск, а также могут ли они себе это позволить, сообщает сервис SuperJob.

Планируя недельный отпуск, среднестатистический житель Пскова может позволить себе потратить 43 тысячи рублей на одного члена семьи. На идеальный отпуск такой же продолжительности респондентам требуется в среднем 152 тысячи рублей на человека. Почти каждый третий (33 %) сообщил, что не может позволить себе отдых из-за отсутствия средств.

Женские запросы скромнее мужских: и для реального, и для идеального отпуска представителям сильного пола нужно больше, чем женщинам. Чем старше респонденты, тем меньше их отпускной бюджет и тем меньше им нужно для отпуска мечты. При этом отпускные запросы ожидаемо растут вместе с уровнем дохода.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













13 мая 2023

Волонтёрский трудовой фестиваль прошёл в Новосокольническом районе
13 мая 2023

Горячее водоснабжение восстановили в Невельском районе

13 мая 2023

Сотрудники УФСИН в Себежском районе плетут маскировочные сети для участников СВО
13 мая 2023

Одностороннее движение ввели на улице Киселёва в Пскове
13 мая 2023

Псковичи рассказали, сколько денег им потребуется на отпуск
13 мая 2023

На собственника водонапорной башни в Печорах подали в суд
13 мая 2023

Соревнования по роботехнике прошли в Печорах
13 мая 2023

Почти 150 гектаров территорий обработают от борщевика в Псковском районе

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...