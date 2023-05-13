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Как справиться с синдромом усталости, объяснили в Роспотребнадзоре

Как справиться с астеническим синдромом (синдромом усталости) рассказали в Роспотребнадзоре. Об этом сообщается в телеграм-канале «Ваш Роспотребнадзор».

«Практически каждый хоть раз в жизни испытывал такое состояние, при котором все валится из рук, ничего не хочется делать, наступает общее истощение организма.  Очень часто эти признаки могут быть свидетельством астенического состояния», - говорится в сообщении.

Фото: телеграм-канал «Ваш Роспотребнадзор»

Это состояние, как отметили в ведомстве, называется астеническим синдромом или синдромом усталости. По словам специалистов, оно характеризуется повышенной утомляемостью, нервной возбудимостью, перепадами настроения, сильной усталостью. 

Появляются такие симптомы, как головная боль, чувствительность к яркому свету, громким звукам и резким запахам. Наблюдаются проблемы со сном (бессонница либо наоборот повышенная сонливость) и чувствительность к переменам погоды. Как правило, эти признаки нарастают, а ночной сон и отдых не приносят облегчения человеку.

«Астенический синдром является в настоящее время наиболее распространенной формой невроза. От такого заболевания никто не застрахован, особенно если учитывать современный ритм жизни. Для подтверждения или опровержения диагноза необходимо обратиться к врачу», - предупредили в ведомстве.

Кроме того, там отметили, что необходимо соблюдать несколько правил, которые для здоровых людей станут мерами профилактики, а для тех, кто находится в состоянии предболезни – помощниками на пути к здоровью.

Профилактика для детей школьного возраста и студентов:

- достаточное время для сна,

- досуг на свежем воздухе;

- отдых;

- меньше времени перед компьютером и телевизором;

- правильное здоровое питание.

Взрослым специалисты порекомендовали придерживаться следующего:

- оптимизировать режим труда и отдыха;

- правильное питание: в особенности включать в рацион пищу, богатую белками, есть больше свежих овощей и фруктов;

- регулярно высыпаться;

- вести здоровый образ жизни;

- не взваливать на себя непосильную физическую и умственную работу;

- чередовать любые нагрузки с отдыхом.

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