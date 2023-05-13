Как справиться с синдромом усталости, объяснили в Роспотребнадзоре
Как справиться с астеническим синдромом (синдромом усталости) рассказали в Роспотребнадзоре. Об этом сообщается в телеграм-канале «Ваш Роспотребнадзор».
«Практически каждый хоть раз в жизни испытывал такое состояние, при котором все валится из рук, ничего не хочется делать, наступает общее истощение организма. Очень часто эти признаки могут быть свидетельством астенического состояния», - говорится в сообщении.
Это состояние, как отметили в ведомстве, называется астеническим синдромом или синдромом усталости. По словам специалистов, оно характеризуется повышенной утомляемостью, нервной возбудимостью, перепадами настроения, сильной усталостью.
Появляются такие симптомы, как головная боль, чувствительность к яркому свету, громким звукам и резким запахам. Наблюдаются проблемы со сном (бессонница либо наоборот повышенная сонливость) и чувствительность к переменам погоды. Как правило, эти признаки нарастают, а ночной сон и отдых не приносят облегчения человеку.
«Астенический синдром является в настоящее время наиболее распространенной формой невроза. От такого заболевания никто не застрахован, особенно если учитывать современный ритм жизни. Для подтверждения или опровержения диагноза необходимо обратиться к врачу», - предупредили в ведомстве.
Кроме того, там отметили, что необходимо соблюдать несколько правил, которые для здоровых людей станут мерами профилактики, а для тех, кто находится в состоянии предболезни – помощниками на пути к здоровью.
Профилактика для детей школьного возраста и студентов:
- достаточное время для сна,
- досуг на свежем воздухе;
- отдых;
- меньше времени перед компьютером и телевизором;
- правильное здоровое питание.
Взрослым специалисты порекомендовали придерживаться следующего:
- оптимизировать режим труда и отдыха;
- правильное питание: в особенности включать в рацион пищу, богатую белками, есть больше свежих овощей и фруктов;
- регулярно высыпаться;
- вести здоровый образ жизни;
- не взваливать на себя непосильную физическую и умственную работу;
- чередовать любые нагрузки с отдыхом.