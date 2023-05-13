Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Соревнования по роботехнике прошли в Печорах

I открытый образовательный фестиваль технического творчества по роботехнике состоялся во «Дворце творчества детей и молодёжи Печорского района» 13 мая. Об этом сообщает газета «Печорская правда».

Фото здесь и далее: газета «Печорская правда»

Состязания прошли в трёх возрастных группах от шести до одиннадцати лет. Мальчики и девочки собирали различные механизмы из наборов, а сильнейшего выявляли в двух дисциплинах – «Перетягивание каната» и «Царь горы». Причём, соревновались роботы, созданные юными конструкторами.

В условиях ограниченного времени участники должны были придумать конструкцию, которая станет быстрой, устойчивой и достаточно мощной. Как передает корреспондент газеты, за реализацию идей дети взялись рьяно и с задором, и настолько погрузились в решение проблемы, что не обращали внимание на происходящее вокруг.

В итоге победителей определили после упорной борьбы, а за призовые места дети получили сладкие подарки и дипломы. 

Отметим, что состязания проводились в рамках межвузовской экспедиции «Кружки робототехники – точки роста инженеров будущего». В фестивале принимали участие более тридцати юных инженеров. Мероприятие проводится для формирования и развития у детей умений, направленных на освоение современных технологий. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













13 мая 2023

К собственнику водонапорной башни в Печорах подали иск в суд
13 мая 2023

Соревнования по роботехнике прошли в Печорах
13 мая 2023

Почти 150 гектаров территорий обработают от борщевика в Псковском районе
13 мая 2023

До 25 градусов прогреется воздух в Псковской области 14 мая
13 мая 2023

Фонтан на площади Рокоссовского в Великих Луках начал протекать
13 мая 2023

В Острове завершили работы по благоустройству сквера Клары Назаровой
13 мая 2023

В Палкино состоялся фестиваль робототехники

13 мая 2023

Прибывшие в Псков переселенцы приняли участие в акции «Сад памяти»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...