Соревнования по роботехнике прошли в Печорах

19:21, 13 мая 2023, ПАИ

I открытый образовательный фестиваль технического творчества по роботехнике состоялся во «Дворце творчества детей и молодёжи Печорского района» 13 мая. Об этом сообщает газета «Печорская правда».

Состязания прошли в трёх возрастных группах от шести до одиннадцати лет. Мальчики и девочки собирали различные механизмы из наборов, а сильнейшего выявляли в двух дисциплинах – «Перетягивание каната» и «Царь горы». Причём, соревновались роботы, созданные юными конструкторами.

В условиях ограниченного времени участники должны были придумать конструкцию, которая станет быстрой, устойчивой и достаточно мощной. Как передает корреспондент газеты, за реализацию идей дети взялись рьяно и с задором, и настолько погрузились в решение проблемы, что не обращали внимание на происходящее вокруг.

В итоге победителей определили после упорной борьбы, а за призовые места дети получили сладкие подарки и дипломы.

Отметим, что состязания проводились в рамках межвузовской экспедиции «Кружки робототехники – точки роста инженеров будущего». В фестивале принимали участие более тридцати юных инженеров. Мероприятие проводится для формирования и развития у детей умений, направленных на освоение современных технологий.