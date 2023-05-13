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Общество

Сотрудники УФСИН в Себежском районе плетут маскировочные сети для участников СВО

Маскировочные сети для отправки в зону СВО плетут сотрудники исправительной колонии № 3 управления Федеральной службы исполнения наказаний по Псковской области в посёлке Идрица. Об этом сообщает газета «Призыв» со ссылкой на УФСИН. 

В специально отведённом помещении на территории учреждения в свободное время трудятся как женщины, так и мужчины. Как отметили в УФСИН, призыв о помощи увидели в соцсетях.

Фото здесь и далее: газета «Призыв»

В производственной зоне колонии изготовили каркасы, а сами полотна предоставили волонтёры из Идрицы. Сегодня, 13 мая, сотрудники завершают изготавливать вторую сеть размером 3 на 2,5 метра. За выходные в учреждении планируют сделать ещё одну сеть, а также привлечь к плетению пенсионеров УИС.

«В нашем небольшом посёлке много семей, которых затронула спецоперация. Жители сплачиваются, поддерживают друг друга. С фронта близкие передают просьбы о нуждаемости в каких-то вещах, порой очень простых и практически не требующих материальных затрат, — рассказал инспектор группы ОМПиГО ИК-3,  участница движения Елена Дмитрова. — Хотя бы таким образом мы поможем тем, кто на передовой».

Готовые изделия представители ИК-3 передадут волонтёрам, а те освятят их в церкви — это личная просьба военных. «Именно эта маленькая, но важная деталь придаёт силы и им, и нам. Мы очень надеемся, что наша скромная помощь принесёт много пользы нашим ребятам», — отметили в УФСИН.

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