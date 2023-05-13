Юбилейный забег движения «5 вёрст» прошёл в Пскове

23:53, 13 мая 2023, ПАИ

Юбилейный спортивный забег в честь двух лет со дня основания движения «5 вёрст» прошёл на набережной реки Великой в Пскове сегодня, 13 мая. Об этом ПАИ сообщили организаторы события.

В мероприятии приняли участие 60 спортсменов, самому старшему из них 72 года, младшему — семь лет.

«Забег — это всегда встреча единомышленников. Утро начинается с групповой разминки и совместного фото. Завершение дистанции отмечается совместным чаепитием. Участники расходятся заряженными, с хорошим настроением», — отметили организаторы.

«5 вёрст» — это федеральный проект, который охватывает 104 города России, от Калининграда до Якутска.

«Все спортсмены единодушно отмечают, что встречаются каждое утро ради общения в приятной компании единомышленников. Бегом можно заниматься в любом месте в любое время, но приятно делать это всем вместе. Это дисциплинирует, заряжает позитивом на все выходные!» — рассказали в организации.