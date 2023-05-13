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Общество

Волонтёрский трудовой фестиваль прошёл в Новосокольническом районе

Второй волонтёрский трудовой фестиваль у истоков реки Великой провели в Вязовской волости Новосокольнического района. Об этом сообщает газета «Новосокольнический край».

Фото здесь и далее: газета «Новосокольнический край»

Главная цель мероприятия — уборка территории.

Акцию начали проводить с прошлого года, тогда инициаторами выступили администрация Вязовской волости и заведующая краеведческим музеем «Истоки» Людмила Румянцева. Координационную работу провёл краевед Дмитрий Новиков.

«Идею подхватили новосокольнические волонтёры. И в этом году акция приобрела статус фестиваля», — говорится в сообщении.

В наведении порядка приняло участие около 40 человек: это жители волости, Новосокольников, Пскова, Санкт-Петербурга и других городов. Работники культуры и центра дополнительного образования подготовили концертную программу и провели мастер-классы «Подкова на счастье», «Птица-вестница» и другие.

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