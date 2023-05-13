Эскизы ростовых персонажей Дней пушкинской поэзии показали псковичам

22:42, 13 мая 2023, ПАИ

Эскизы арт-объектов для Дней пушкинской поэзии и русской культуры в селе Михайловское подготовили художники-постановщики Ольга и Елена Бекрицкие. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

«Поляна в Михайловском наполнится удивительными ростовыми персонажами по мотивам сказок Александра Пушкина», — отметили в ТКД.

Сестры Бекрицкие окончили Московскую текстильную академию, факультет дизайна, затем Берлинскую академию искусств, мастерскую Вивьен Вествуд.



Фото: ТКД Псковской области



Фото: ТКД Псковской области



Фото: ТКД Псковской области



Фото: ТКД Псковской области



Фото: ТКД Псковской области



Фото: ТКД Псковской области



Фото: ТКД Псковской области













Художницы работали в театрах «Ленком», "Электротеатр", в Малом театре, Пермском театре оперы и балета, Нижегородском театре оперы и балета, МТЮЗе и многих других, а также в музеях — Музее Москвы и Музее Людвига (Кёльн). Ольга и Елена Бекрицкие — художники по костюмам в фильме «Дау», номинанты премии «Золотая маска» за работу над костюмами в постановке «Путешествие в страну джамблей».

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Ранее сообщалось, что саксофонист Игорь Бутман выступит на Днях пушкинской поэзии, а откроет мероприятие Детская филармония.