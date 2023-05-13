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Псковичи одержали победу в областном первенстве по шахматам

Открытое командное первенство Псковской области по шахматам среди юниоров 2005 года рождения и младше прошло в гимназии имени А. Д. Петрова в Опочке сегодня, 13 мая. Об этом сообщает газета «Красный маяк».

Фото здесь и далее: газета «Красный маяк»

В интеллектуальных поединках сразились 29 команд из разных частей Псковской области. Приветствуя игроков, президент Федерации шахмат Псковской области Дмитрий Шахов отметил, что данный турнир посвящён подвигам советского народа в Великой Отечественной войне.

Заместитель главы администрации Опочецкого района Виктор Александров обратил внимание на то, что только благодаря участию в таких турнирах можно приобрести опыт, который в дальнейшем поможет ребятам развиваться и совершенствоваться.

В свою очередь, директор гимназии Юрий Богашев подчеркнул, что шахматы — это тот вид спорта, который пользуется огромной популярностью у молодого поколения. Интеллектуальные поединки проходили в двух группах (районной и городской), по итогам которых командам, занявшим первое и второе места предстояло сразиться в стыковых матчах за кубок первенства области — кубок Победы.

Помимо привычных шахматных партий, участников турнира также ждала викторина «Что я знаю о Второй мировой войне». Самой эрудированной оказалось команда «Боевая ладья» из Пушкинских Гор. По итогам турнира победу одержали игроки из студии шахмат Г. Шаранкова. Они увезли кубок Победы в Псков. Среди районов лучшей оказалась команда из Пыталово.

Отметим, что организаторами турнира выступили ГАОУ ДО Псковской области «Лидер» и Федерация шахмат Псковской области.

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