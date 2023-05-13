Уличная территория с зонами отдыха открылась в псковском «Лофте»

23:15, 13 мая 2023, ПАИ

В псковском креативном пространстве «Лофт» с сегодняшнего дня начинает работу «The Двор» — уличная территория с зонами отдыха, передаёт корреспондент ПАИ.

Сегодня для всех гостей организовали живую музыку, зону для совместного творчества с красками и бумагой, конкурсы и развлечения для детей и взрослых, настольный теннис и футбол, а также туристический уголок с мастер-классами (вязание узлов, сбор палатки) и эковыставку со скульптурами и инсталляциями Валерии Полоротовой.

Узнать подробности об открытии площадки можно будет в выпуске «Первого Псковского».