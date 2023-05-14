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Общество

Как отказаться от кредитов умершего родственника, рассказали россиянам

Получая по наследству не только имущество, но и непогашенные кредиты или займы покойного, нельзя отказаться от долгов и забрать имущество - принимать наследство можно только полностью, рассказал генеральный директор микрофинансовой компании «Честное слово» Андрей Петков.

«Кредитор имеет право требовать долг лишь с тех родственников заемщика, которые вступили в наследство. Принимать наследство разрешено только целиком: нельзя согласиться унаследовать имущество, но отказаться от долгов умершего. Их придется погасить», - отметил он, передает РИА Новости.

Эксперт пояснил, что соглашаясь на такое наследство, человек «становится солидарным должником». Тогда кредитор может требовать от него исполнения обязательств по ссуде, но не «больше, чем стоимость полученного им имущества». Важно, что собственность наследника никогда не забирают в счет погашения долга. «Кредитор имеет права только на то, что перешло по наследству. Если этого недостаточно, заем списывают как убыток», - сказал Андрей Петков.

По его словам, если наследник вступил в наследство, у него несколько вариантов: он может погасить долг имуществом умершего полностью или частично, смотря на сколько хватит наследства, либо продолжить вносить платежи и оставить имущество себе. При этом наследник может обратиться к кредитору, сделать замену сторон в кредитном договоре и выплачивать долг деньгами согласно графику платежей. А на тех, кто не вступает в наследство, обязанности гасить чужие долги не возлагается, подчеркнул он.

Андрей Петков добавил, что если у покойного нет наследников или они не хотят или не имеют права наследовать, имущество умершего считается выморочным и переходит в собственность государства, и уже от него кредитор может потребовать возместить убытки. Также долги умершего могут быть погашены за счет страховки, если при оформлении кредита был заключен договор страхования жизни.

В случае гибели родственника, у которого были кредиты, эксперт рекомендует обращаться к нотариусу, который занимался наследством умершего, и уточнить про наличие и объем долгов. Нотариус отправит запрос в управляющую компанию, бюро кредитных историй, Федеральную службу судебных приставов или налоговую. «Далее нужно решить, вступать ли в наследство. Для этого сравните величину долга и наследственного имущества», - заключил он.

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