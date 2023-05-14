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Псковичка прошла в финал всероссийского телеконкурса «Звезда-2023»

Псковичка прошла в финал всероссийского телеконкурса «Звезда-2023», сообщает газета «Псковская правда».

Фото здесь и далее: газета Псковская Правда / скрины шестого выпуска вокального конкурса «Звезда-2023»

Третьекурсница Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Анастасия Куклина, которая обучается по специальности «Эстрадно-джазовый вокал», стала финалисткой всероссийского вокального конкурса «Звезда-2023». Шестой выпуск проекта вышел на телеканале «Звезда» в эту субботу, 13 мая.

Для конкурсных прослушиваний 19-летняя Анастасия подготовила песню Валерия Меладзе «Вера». Эта композиция является для неё личной историей. «В том же возрасте, когда я поступаю в музыкальную школу, у меня умирает папа, и я как бы закрыла себя и полностью ушла в музыку абсолютно», – поделилась она.

Псковичка в своей визитке также рассказала, что для неё, как для жительницы маленького города, проект является «большим шагом и возможностью». «Пришлось пройти через многое, чтобы сейчас оказаться здесь», – рассказала она.

Оценивали выступления участников народный артист России, композитор, пианист и председатель жюри Максим Дунаевский, народный артист России, телеведущий Юрий Николаев, заслуженная артистка России, общественный деятель Зара, певица Юлия Савичева и продюсер, телерадиоведущий Роман Емельянов.

По итогам выступления Анастасия Куклина набрала возможные 100 баллов. «Эмоции непередаваемые, не ожидала, что поставят 100 баллов», – сказала она за кулисами. Девушка вошла в пятерку «отличников» этого выпуска.

Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» проводится при поддержке Министерства культуры России и Министерства обороны РФ. В этом году в музыкальном состязании участвуют исполнители из всех 89 регионов страны.

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