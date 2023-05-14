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Общество

Борис Елкин рассказал об истории улицы Карла Маркса в Пскове

Борис Елкин рассказал об истории улицы Карла Маркса в Пскове. Глава города опубликовал пост с историей в своём Telegram-канале. 

  • Борис Елкин рассказал об истории улицы Карла Маркса в Пскове
    Фото: Telegram-канал Бориса Елкина
  • Борис Елкин рассказал об истории улицы Карла Маркса в Пскове
    Фото: Telegram-канал Бориса Елкина
  • Борис Елкин рассказал об истории улицы Карла Маркса в Пскове
    Фото: Telegram-канал Бориса Елкина
  • Борис Елкин рассказал об истории улицы Карла Маркса в Пскове
    Фото: Telegram-канал Бориса Елкина
  • Борис Елкин рассказал об истории улицы Карла Маркса в Пскове
    Фото: Telegram-канал Бориса Елкина
  • Борис Елкин рассказал об истории улицы Карла Маркса в Пскове
    Фото: Telegram-канал Бориса Елкина
  • Борис Елкин рассказал об истории улицы Карла Маркса в Пскове
    Фото: Telegram-канал Бориса Елкина
  • Борис Елкин рассказал об истории улицы Карла Маркса в Пскове
    Фото: Telegram-канал Бориса Елкина
  • Борис Елкин рассказал об истории улицы Карла Маркса в Пскове
    Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

По его словам, известная с XVI века как Петровская улица, она была одной из значимых магистралей. «По ней, так же как и по Великой улице, происходили торжественные въезды в город и направлялись на Великий Новгород. Поэтому в XIX веке её начали называть Новгородской», — написал он и отметил, что здесь размещались владения богатых псковских купцов: Стехновских,  Сафьянщиковых, Русиновых, доходный дом Лахновского, губернский Дом крестьянина и особняк пивовара Отто Граудума.

В 1923 году она была переименована в улицу Карла Маркса.

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