Борис Елкин рассказал об истории улицы Карла Маркса в Пскове

13:58, 14 мая 2023, ПАИ

Борис Елкин рассказал об истории улицы Карла Маркса в Пскове. Глава города опубликовал пост с историей в своём Telegram-канале.



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

















По его словам, известная с XVI века как Петровская улица, она была одной из значимых магистралей. «По ней, так же как и по Великой улице, происходили торжественные въезды в город и направлялись на Великий Новгород. Поэтому в XIX веке её начали называть Новгородской», — написал он и отметил, что здесь размещались владения богатых псковских купцов: Стехновских, Сафьянщиковых, Русиновых, доходный дом Лахновского, губернский Дом крестьянина и особняк пивовара Отто Граудума.

В 1923 году она была переименована в улицу Карла Маркса.