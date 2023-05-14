Можно ли научить нейросеть предсказывать будущее, поделился эксперт

14:30, 14 мая 2023, ПАИ

Искусственный интеллект уже научился выполнять базовые задачи и может заменять человека в распознавании мошеннических сайтов или ссылок, но предсказать будущее не способен, поделился ведущий исследователь данных в «Лаборатории Касперского» Владислав Тушканов.

«Искусственный интеллект, на мой взгляд, не применим в том, что называется предсказание социального поведения человека. Было много таких исследований, которые посвящены тому, например, будет ли человек хорошо учиться в вузе или какую профессию ему выбрать. Берутся все данные об этом человеке, передаются искусственному интеллекту, но результаты получаются очень спорными. Прогнозы о поведении людей - это то, где искусственный интеллект применять не нужно, потому что последствия будут непредсказуемы», - рассказал он, передает РИА Новости.

Также эксперт ответил на вопрос, где искусственный интеллект может применяться и применяется уже сейчас. Владислав Тушканов заявил, что нейросетям можно доверить некоторые базовые задачи, выполняемые сейчас младшими специалистами.

«Есть один простой принцип, чтобы понять, где можно использовать машинное обучение. Если специалист может выполнить эту задачу мгновенно, например, распознать фишинговую ссылку или мошеннический сайт, то в таких случаях довольно рационально применять нейросети, потому что они легко автоматизируются. В нашей практике тоже есть рутинная работа: весь фишинг и вредоносное ПО руками не разберешь - мы детектируем 400 тысяч уникальных вредоносных объектов в день», - привел пример ведущий исследователь данных в «Лаборатории Касперского».

При этом он подчеркнул, что нейросеть может помочь только в случае с самыми простыми угрозами, в распознавании же более сложных участие человека все еще необходимо.

В то же время специалист предостерег от восприятия нейросетей как панацеи. «Вокруг того же ChatGPT очень много хайпа, и сейчас очень много людей думают, что это серебряная пуля, которая решит их проблемы быстро и просто. Но это особая сфера, она очень давно развивается, и работать с ней должны специалисты, которые умеют с ней обращаться, которые понимают, как делать эти решения надежными, как делать так, чтобы они не ошибались или ошибались в контролируемом количестве случаев», - заключил он.