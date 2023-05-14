Псковская команда дзюдоистов стала лучшей на турнире в Минске

15:10, 14 мая 2023, ПАИ

Псковская команда дзюдоистов стала лучшей, завоевав первое общекомандное место на турнире Judo Stars VIII в Минске, который проходил 14 мая. Об этом сообщается в клубе единоборств «Спортивное единство» в соцсети «ВКонтакте».

По результатам соревнований в дивизион М8 победили Лев Кротов, Сергей Фёдоров и Дмитрий Горелкин. Бронзовым призёром стал Тимур Васильев.

В дивизионе U10 победила София Разаренова, а в M10 — Руслан Васильев.

Среди «белых поясов» победу одержал Тимур Чехутский. Серебро досталось Матвею Васильеву.

Тренируются спортсмены под руководством Вячеслава Елькина и Тимура Тимофеева.