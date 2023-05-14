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Спорт

Псковская команда дзюдоистов стала лучшей на турнире в Минске

Псковская команда дзюдоистов стала лучшей, завоевав первое общекомандное место на турнире Judo Stars VIII в Минске, который проходил 14 мая. Об этом сообщается в клубе единоборств «Спортивное единство» в соцсети «ВКонтакте». 

Фото здесь и далее: группа «Клуб единоборств «Спортивное единство» в соцсети «ВКонтакте»

По результатам соревнований в дивизион М8 победили Лев Кротов, Сергей Фёдоров и Дмитрий Горелкин. Бронзовым призёром стал Тимур Васильев. 

В дивизионе U10 победила София Разаренова, а в M10 — Руслан Васильев. 

Среди «белых поясов» победу одержал Тимур Чехутский. Серебро досталось Матвею Васильеву.

Тренируются спортсмены под руководством Вячеслава Елькина и Тимура Тимофеева.

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