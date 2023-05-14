Митрополит Тихон отмечает пятилетие служения на Псковской земле

16:01, 14 мая 2023, ПАИ

Митрополит Тихон отмечает пятилетие служения на Псковской земле. Об этом сообщили в Telegram-канале «АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области».

Митрополита Псковского и Порховского Тихона с пятилетием служения главой Псковской митрополии поздравили руководство и коллектив организации реставраторов.

В публикации отметили, что благодаря владыке в Псковской митрополии созданы и начали реализовываться масштабные духовно-просветительские и реставрационные проекты. «В любви к православию воспитывается новое поколение молодёжи», — говорится в сообщении.

«Уверенными темпами, по своим масштабам сравнимыми только с послевоенными в 50–60-е годы прошлого века, идёт реставрация древней архитектуры Псковского приграничья. Благодаря молитвенному служению владыки, смелым замыслам и неутомимому личному попечению обо всём начатом реализуются самые сложные проекты. Сдано несколько отреставрированных объектов. 2023 год обещает быть богатым по количеству приведённых в порядок памятников архитектуры в Псковском кремле и в Псково-Печерском монастыре», — подчеркнули в посте.

Владыке Тихону пожелали помощи Божией в дальнейшем архипастырском служении на благо святой церкви.