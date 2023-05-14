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Великолучанки завоевали серебро на чемпионате СЗФО по баскетболу

Великолучанки завоевали серебро на чемпионате СЗФО по баскетболу, который проходил среди женских команд в Калининграде с 12 по 14 мая. Об этом сообщает Федерация баскетбола Великих Лук. 

Фото здесь и далее: Федерация баскетбола Великих Лук

По результатам соревнований золотым призёром стала команда «Вологжанка» из Вологодской области. Серебро получила команда «Регион 60» из Великих Лук. Третье место заняли спортсмены команды «Всеволожск» из Ленинградской области. 

В федерации отметили, что все игры были очень зрелищны, прошли в большом напряжении и до последних минут была интрига.

Также была определена символическая пятёрка чемпионата Северно-Западного федерального округа среди женских команд, в неё вошли великолукские спортсменки.

Помимо этого, спортсменок из Великих Лук Татьяну Облецову и Алёну Борысюк признали лучшими форвадом и центральным игроком соответственно.

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