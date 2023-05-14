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Общество

В России назвали самую популярную у мошенников схему «развода»

Мошенники в попытке обмануть россиян придумывают новые схемы и легенды, подстраиваясь под ситуацию, однако методы «развода» всё те же: перечислить средства на «безопасный счёт в ЦБ» или «подтвердить отмену блокировки счёта», рассказывает эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.

По её словам, несмотря на то что преступники придумывают новые схемы и новые легенды, до настоящего времени телефонное мошенничество остаётся самым распространённым способом обмана.

«Получение доступа к чужим деньгам с помощью социальной инженерии (введение в заблуждение, запугивание) — эффективный способ наживы для мошенника. Несмотря на то что информационное поле насыщено информацией о способах обмана и о необходимости соблюдения мер финансовой безопасности, всё предусмотреть нельзя», — пояснила эксперт, передаёт агентство «Прайм».

«Если раньше условный «сотрудник правоохранительных органов майор Сидоров» для выуживания денег пытался внушить, что внук или сын «под уголовным преследованием» или «необходимо поучаствовать в операции поимки мошенника», то сейчас потенциальную жертву «обвиняют в финансировании экстремизма и терроризма» или «финансировании вражеских сил в СВО». Легенды новые, но методы всё те же: нужно перечислить деньги на «безопасный счёт в ЦБ» или «подтвердить отмену блокировки счёта» кодами /паролями из банковских уведомлений», — отметила она. 

Помимо этого, Ольга Дайненко перечислила основные темы, с которым сейчас связаны схемы обмана: это в основном СВО, экстремизм, госизмены, отмывание денежных средств или уклонение от уплаты налогов. Также, по её мнению, достаточно часто используется тема изменения паролей/номеров телефонов к «Госуслугам», личным кабинетам на маркетплейсах, а также используются поддельные QR-коды для оплаты (например, для оплаты вело- и кикшеринга), а также выманиваются QR-коды для бесконтактного снятия наличных.

«Популярностью также пользуются и спам-рассылки с фейковыми ссылками на оплату, СМС, мимикрирующие под сообщения банка или госструктур, сообщения в соцсетях и вредоносное программное обеспечение для скачивания», — заключила она.

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