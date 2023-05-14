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Происшествия

Великолучанин получил срок за кражу ноутбука

Житель Великих Лук  получил срок за незаконное проникновение в квартиру и кражу ноутбука. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Великолукского района.

Суд установил, что первого декабря 2022 года  подсудимый, используя ранее приисканные ключи от дома, незаконно проник в дом 3/7 по ул. Колхозная и тайно похитил ноутбук стоимостью 54 000 рубля, который в последующем продал.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ и ему назначено наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы с отбывание наказания в колонии особого режима.

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