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Михаил Ведерников поздравил митрополита Тихона с юбилеем работы в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил митрополита Псковского и Порховского Тихона с пятилетием со дня назначения главой Псковской митрополии. Поздравление губернатор опубликовал в своём телеграм-канале

Фото здесь и далее: телеграм-канал Михаила Ведерникова

«Жителям Псковской области повезло с духовным наставником, который душой болеет за настоящее и будущее региона, помогает сохранять его историю и культуру», - написал глава региона.

Также он отметил, что митрополит Тихон за годы службы в Псковской области дал огромное множество благословений различным проектам, стройкам и фестивалям.

«Уверен, что таких реализованных проектов впереди ещё много! От всей души желаю нашему дорогому Владыке помощи Божией, успехов, добра и новых свершений!», - заключил Михаил Ведерников.

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