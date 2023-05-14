Михаил Ведерников поздравил митрополита Тихона с юбилеем работы в Псковской области
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил митрополита Псковского и Порховского Тихона с пятилетием со дня назначения главой Псковской митрополии. Поздравление губернатор опубликовал в своём телеграм-канале
«Жителям Псковской области повезло с духовным наставником, который душой болеет за настоящее и будущее региона, помогает сохранять его историю и культуру», - написал глава региона.
Также он отметил, что митрополит Тихон за годы службы в Псковской области дал огромное множество благословений различным проектам, стройкам и фестивалям.
«Уверен, что таких реализованных проектов впереди ещё много! От всей души желаю нашему дорогому Владыке помощи Божией, успехов, добра и новых свершений!», - заключил Михаил Ведерников.
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