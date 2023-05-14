Жители Дновского района остались без электричества из-за ДТП

20:04, 14 мая 2023, ПАИ

Жители нескольких деревень в Дновском районе остались без электричества из-за водителя, снёсшего опору ЛЭП на своём автомобиле у деревни Заячья Гора.

36-летний водитель автомобиля Mazda не справился с управлением и вылетел в кювет, столкнувшись с опорой ЛЭП, после чего оторвавшийся провод поджёг траву.

В результате ДТП водитель госпитализирован в медучреждение.

Жители ближних деревень остались без электроснабжения. Пожарные ликвидировали возгорание травы.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.