Жители Дновского района остались без электричества из-за ДТП
Жители нескольких деревень в Дновском районе остались без электричества из-за водителя, снёсшего опору ЛЭП на своём автомобиле у деревни Заячья Гора.
36-летний водитель автомобиля Mazda не справился с управлением и вылетел в кювет, столкнувшись с опорой ЛЭП, после чего оторвавшийся провод поджёг траву.
В результате ДТП водитель госпитализирован в медучреждение.
Жители ближних деревень остались без электроснабжения. Пожарные ликвидировали возгорание травы.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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