Великолучанки завоевали серебро на чемпионате СЗФО по баскетболу
Великолучанки завоевали серебро на чемпионате СЗФО по баскетболу, который проходил среди женских команд в Калининграде с 12 по 14 мая.
Места распределились следующим образом:
I место - «Вологжанка» (Вологодская область)
II место - «Регион 60» ВЛГАФК (Великие Луки)
III место - «Всеволожск» (Ленинградская область)
В федерации баскетбола Великих Лук отметили, что все игры были очень зрелищны, прошли в большом напряжении и до последних минут сохранялась.
Помимо этого, спортсменок из Великих Лук — Татьяну Облецову и Алёну Борысюк — признали лучшим форвад и центральным игроком соответственно.
Также была определена символическая пятерка чемпионата Северно-Западного Федерального округа среди женских команд, в неё вошли великолукские спортсменки.
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