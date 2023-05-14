Великолучанки завоевали серебро на чемпионате СЗФО по баскетболу

22:44, 14 мая 2023, ПАИ

Великолучанки завоевали серебро на чемпионате СЗФО по баскетболу, который проходил среди женских команд в Калининграде с 12 по 14 мая.

Места распределились следующим образом:

I место - «Вологжанка» (Вологодская область)

II место - «Регион 60» ВЛГАФК (Великие Луки)

III место - «Всеволожск» (Ленинградская область)

В федерации баскетбола Великих Лук отметили, что все игры были очень зрелищны, прошли в большом напряжении и до последних минут сохранялась.

Помимо этого, спортсменок из Великих Лук — Татьяну Облецову и Алёну Борысюк — признали лучшим форвад и центральным игроком соответственно.

Также была определена символическая пятерка чемпионата Северно-Западного Федерального округа среди женских команд, в неё вошли великолукские спортсменки.