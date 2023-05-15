Похолодание прогнозируют на этой неделе на Северо-Западе России

07:20, 15 мая 2023, ПАИ

Похолодание прогнозируют синоптики на этой неделе на Северо-Западе России. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

В первые дни периода ожидается солнечная погода, а небольшие локальные ливни не помешают воздуху прогреваться до +19 - +24 градусов, отметили в метеоцентре.

«Но со среды в регион начнет поступать более холодный воздух, и на севере температура понизится до +9 - +14 градусов, на юге – до +15 - +20 градусов», — говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня на территории Псковской области ожидается до +27 градусов.