Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Похолодание прогнозируют на этой неделе на Северо-Западе России

Похолодание прогнозируют синоптики на этой неделе на Северо-Западе России. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

В первые дни периода ожидается солнечная погода, а небольшие локальные ливни не помешают воздуху прогреваться до +19 - +24 градусов, отметили в метеоцентре.

«Но со среды в регион начнет поступать более холодный воздух, и на севере температура понизится до +9 - +14 градусов, на юге – до +15 - +20 градусов», — говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня на территории Псковской области ожидается до +27 градусов

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 мая 2023

ВИДЕО Прапор Покровской башни на фоне восходящей Луны в Пскове
15 мая 2023

Похолодание прогнозируют на этой неделе на Северо-Западе России
14 мая 2023

Псковский астроном сфотографировал туманность вокруг звезды Садр
14 мая 2023

Михаил Ведерников поздравил митрополита Тихона с юбилеем работы в Псковской области
14 мая 2023

Исторические артефакты обнаружили археологи в церкви Архангела Михаила в Пскове
14 мая 2023

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в эфир 15 мая
14 мая 2023

Митрополит Тихон отмечает пятилетие служения на Псковской земле
14 мая 2023

Как выявить прослушку на телефоне, рассказал киберспециалист

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...