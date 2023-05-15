ВИДЕО Прапор Покровской башни на фоне восходящей Луны в Пскове

07:52, 15 мая 2023, ПАИ

Более 200 снимков прапора Покровской башни на фоне восходящей Луны объединил пскович. В этой версии кадрирование позволяет разглядеть наиболее крупные образования на поверхности естественного спутника Земли, написал он в группу «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».

Также автор поделился, что 213 снимков были сделаны на фотоаппарат Nikon D5100 со следующими настройками: ISO 3200, Диафрагма 5.6, Выдержка 1/50 с.

Объектив фотоаппарата - Nikkor AF-S 300 мм + двухкратный телеэкстендер.