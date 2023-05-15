Россиянам рассказали, как за ними могут шпионить умные устройства

08:21, 15 мая 2023, ПАИ

Умные устройства могут шпионить за своими владельцами, заявил специалист по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин.

По его словам, умное домашнее устройство, которое оснащено камерой, микрофоном и подключено к интернету, может следить за активностью своего владельца и отправлять собранные данные, например, производителю.

«Если кто-то собирает свой умный дом, то система видеонаблюдения, Smart TV, робот-пылесос, умные колонки в любом случае подключены к Wi-Fi. Они могут передавать данные о пользователях на определенные ресурсы. Как минимум информация может передаваться производителю. Это делается для выявления технических ошибок и брака, для анализа и учета информации в каких-либо маркетинговых целях. Если у устройства есть микрофон, любая речь распознается искусственным интеллектом и в дальнейшем передается на сайт разработчика, где анализируют сказанные вами слова и используют для маркетинга. Если у устройства есть еще и камера, информация будет более ценная», – сказал Сергей Вакулин в эфире радио Sputnik.

Специалист предупредил, что недобросовестные сотрудники компании-производителя могут использовать полученную информацию в корыстных целях, из-за умных устройств могут происходить утечки банковских данных.

«Доступ к информации, полученной с умных устройств, имеют определенные сотрудники компании-производителя, и они могут воспользоваться ею в корыстных целях. Например, если ваше умное устройство распознало или «увидело» с помощью камеры вашу банковскую карту и все реквизиты, включая номер, срок действия, CVC-код на обратной стороне, то сотрудник может по-своему распорядиться этой информацией, в частности продать ее на черном рынке», – подчеркнул он и добавил, что умные устройства могут фотографировать пользователей в самые неподходящие моменты.

«Робот-пылесос должен собирать информацию, относящуюся к местоположению различных углов, мебели, чтобы их объезжать, он делает это при помощи камеры. Был пример, когда робот-пылесос сделал пикантные фотографии владельца и выставил их в интернет. Поэтому, если вы переживаете за определенные данные или боитесь, что будут сделаны нежелательные фотографии, камеры на умных устройствах можно заклеивать. Это не паранойя, это безопасность», – заключил Сергей Вакулин.