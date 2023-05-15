Умер актёр из «Битвы за Москву» Владимир Кузнецов

09:31, 15 мая 2023, ПАИ

Советский актёр из «Битвы за Москву» и «Юноны и Авось» Владимир Кузнецов умер на 80-м году жизни. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на театр «Ленком».

«Ушел из жизни Владимир Алексеевич Кузнецов, который служил в «Ленкоме» на протяжении 45 лет — с 1969 по 2014 годы, куда пришёл сразу после окончания Школы-студии МХАТ», — подчеркнули в театре.

Причина смерти не называется.

Владимир Кузнецов родился 3 октября 1943 года в городе Троицке Челябинской области. Актёр запомнился зрителям по ролям в фильмах «Битва за Москву», «Юнона и Авось», «Тихое следствие», «В полосе прибоя». На сцене «Ленкома» он принимал участие в спектаклях «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» «Тиль», «Автоград-XXI», «Гамлет», «Оптимистическая трагедия», «Жестокие игры», «Королевские игры».

Артист также часто снимался в сериалах, он появлялся в «Рублевке live», «Докторе Тырсе», «Часе Волкова», «Дорожном патруле» и других заметных проектах.