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Общество

В важности полезных связей для развития карьеры убеждены 27% псковичей

Почти каждый третий псковский работодатель (28 %) сообщил, что в их компании знакомства и личные связи работника совершенно не влияют на его должностной рост, и только каждый десятый (11 %) уверен, что именно этот фактор предопределяет профессиональную судьбу специалиста. В среднем влияние связей на карьеру представители компаний оценивают на 4,2 балла из 10, сообщает сервис SuperJob.

27 % убеждены, что именно знакомства — важнейший фактор, влияющий на профессиональный рост. В том, что личные связи не имеют значения, главное — профессионализм, уверены 16 %. По мнению каждого второго псковича (51 %), связи помогают строить карьеру, однако это не самое важное.

Среднестатистический пскович оценивает степень влияния протекции на свою карьеру на 4 балла из 10.

Убежденность в чрезвычайной важности личных связей более характерна для мужчин (36 % против 21 % среди женщин), тогда как тезис о том, что знакомства помогают, но они не главное, чаще высказывают женщины (59 % против 44 % среди мужчин). Представители сильного пола оценивают значимость знакомств в своей профессиональной судьбе выше, чем женщины (4,8 балла против 3,6), а старшее поколение — выше, чем молодёжь (4,2 против 3,6).

Чем больше зарабатывают респонденты, тем реже они разделяют мнение об определяющей роли связей в карьере: если среди опрошенных с доходом до 30 тысяч рублей такая позиция свойственна 32 %, то среди тех, кто зарабатывает более 80 тысяч рублей, — только 21 %. В то же время горожане с доходом менее 30 тысяч рублей оценивают влияние фактора знакомств на свою карьеру всего на 3,1 балла, а зарабатывающие более 80 тысяч рублей — на 4,7 балла из 10.

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