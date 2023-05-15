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Общество

Стало известно, какие работодатели активнее всего поднимают зарплату в Псковской области

Средние предлагаемые зарплаты в Псковской области сильнее всего выросли в вакансиях для работников сферы продаж и клиентских менеджеров. Прирост зарплаты составил почти 9 500 рублей по сравнению с началом текущего года. Такие данные исследования приводит сервис HeadHunter. 

Сравнительный анализ вакансий и работодательского спроса показал, что в топ-сфер с наиболее высоким спросом на специалистов в Псковской области за последний месяц вошли сферы продаж и обслуживания клиентов. Они составили 28 % вакансий от общего числа работных предложений за месяц. На втором месте по востребованности у местных работодателей рабочий персонал. Каждая пятая вакансия Псковской области приходится на эту сферу, или 21 % от общего числа. Специалисты сферы производства заняли третье место по востребованности и спросу. Они составили 17 % вакансий. 

Также в пятёрку востребованных профессий, согласно исследованию, входят строители (14 % вакансий) и работники розничной торговли (12 % вакансий от общего числа работных предложений за месяц). Кроме того, за месяц в Псковской области достаточно высокий спрос держится на работников транспортной сферы и медицины (по 10 % вакансий), а также домашний персонал (7 % вакансий).   

Фото: HeadHunter

По данным опроса, по сравнению с началом текущего года сильнее всего средние предлагаемые зарплаты выросли в вакансиях для работников сферы продаж и клиентских менеджеров - почти на 9 500 рублей. На втором месте по приросту зарплат в Псковской области оказалась сфера «Административный персонал». Прирост составил более чем 7 800 рублей. На третьем месте по росту дохода сфера сельского хозяйства – работодатели повысили зарплаты в вакансиях для специалистов почти на 7 000 рублей. Также в топ-10 по максимальному росту зарплат с начала года вошли сфера информационных технологий, медицины, производства, искусства и рабочего персонала. 

При этом есть ряд профессий, где работодатели, наоборот, снизили предлагаемые зарплаты в вакансиях. Меньше всего повезло соискателям из сферы «Юриспруденция». Их зарплаты уменьшились на 6 900 рублей с начала года. Есть сокращение дохода в вакансиях для научных сотрудников. Их средние предложенные зарплаты стали ниже на 5 900 рублей в апреле по сравнению с январем, а также в вакансиях для высших менеджеров и бухгалтеров.

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