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Общество

Вышел в эфир новый выпуск программы «Псковский телеграм Online»

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» вышел эфир.

В преддверии Дня территориального общественного самоуправления РФ, который отмечается 21 мая, о развитии псковских ТОС и проектах – победителях регионального конкурса ведущие Надежда Назаренко и Александр Машкрин говорят с начальником управления по МСУ и территориальному развитию правительства Псковской области Еленой Тимашовой. 

О правилах поведения в лесах во время особого противопожарного режима, об основных причинах палов травы и возгораний в лесных массивах расскажет замначальника управления – начальник отдела административной практики и дознания управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области Владислав Соболев. 

Смотрите новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» на сайте ПАИ, в эфире телеканала «Первый Псковский» и на наших страницах в соцсети «ВКонтакте».

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15 мая 2023

Вышел в эфир новый выпуск программы «Псковский телеграм Online»

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