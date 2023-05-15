Пропавшего более трёх лет назад великолучанина продолжает искать полиция

10:46, 15 мая 2023, ПАИ

Поиски пропавшего 34-летнего Евгения Степанова продолжаются в Великих Луках, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

С 4 августа 2019 года местонахождение мужчины неизвестно.

Приметы: рост 184 сантиметра, худощавое телосложение, волосы светло-русые и короткие, глаза светло-серые. Был одет в серую куртку, рубашку серо-белого цвета в клетку, светло-серые джинсы, светло-коричневые ботинки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Евгения Степанова, просят обратиться по телефону 8-906-223-11-28 (уголовный розыск ОМВД России по городу Великие Луки) или 02.