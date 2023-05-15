Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

К акции «Ночь музеев» присоединится псковский Музей истории оккупации и геноцида

К акции «Ночь музеев» присоединится Музей истории оккупации и геноцида населения Псковской области 1941–1944 годов. Об этом ПАИ сообщили в Госархиве Псковской области.

Для посетителей приготовили авторскую экскурсию по оккупированному Пскову в экспозиции музея, семейный кинопоказ фильма о героизме населения на оккупированной территории Псковского края, выставку подлинных фотографий и дневников партизан и подпольщиков. Экспозицию дополнили громкоговорителем периода Великой Отечественной войны, по которому будут транслировать сводки Совинформбюро.

Акция состоится 19 мая по адресу: Псков, улица Ленина, 3. Начало программ в 16:00, 17:30, 19:00, 20:30.

Для участия в мероприятии следует записаться по телефону (8112) 22-00-45 или в личных сообщениях на официальной странице архива «ВКонтакте». Вход бесплатный.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 мая 2023

Вышел в эфир новый выпуск программы «Псковский телеграм Online»

15 мая 2023

В Пскове началась обработка территорий от борщевика
15 мая 2023

Фестиваль робототехники организовали в Невеле
15 мая 2023

Руководитель сети магазинов «Светодиод» станет гостем программы «Бизнес-ланч»
15 мая 2023

Псковичи могут отправить посылки участникам СВО через почту бесплатно
15 мая 2023

Старинную мельницу в Псковской области отремонтируют за счёт пожертвований
15 мая 2023

Псковичей приглашают на тур по новостройкам 20 мая
15 мая 2023

До 25 градусов тепла ожидается в Пскове 15 мая

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...