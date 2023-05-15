К акции «Ночь музеев» присоединится псковский Музей истории оккупации и геноцида

10:40, 15 мая 2023, ПАИ

К акции «Ночь музеев» присоединится Музей истории оккупации и геноцида населения Псковской области 1941–1944 годов. Об этом ПАИ сообщили в Госархиве Псковской области.

Для посетителей приготовили авторскую экскурсию по оккупированному Пскову в экспозиции музея, семейный кинопоказ фильма о героизме населения на оккупированной территории Псковского края, выставку подлинных фотографий и дневников партизан и подпольщиков. Экспозицию дополнили громкоговорителем периода Великой Отечественной войны, по которому будут транслировать сводки Совинформбюро.

Акция состоится 19 мая по адресу: Псков, улица Ленина, 3. Начало программ в 16:00, 17:30, 19:00, 20:30.

Для участия в мероприятии следует записаться по телефону (8112) 22-00-45 или в личных сообщениях на официальной странице архива «ВКонтакте». Вход бесплатный.