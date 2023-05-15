Запугивавших псковича кредиторов оштрафовали

10:51, 15 мая 2023, ПАИ

Псковские судебные приставы привлекли микрофинансовую организацию к административной ответственности за нарушение правил общения по вопросам возврата просроченной задолженности. Назначен штраф в размере 100 тысяч рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Заявление в Управление Федеральной службы судебных приставов по Псковской области направил пскович. Он сообщил, что от сотрудников микрофинансовой организации поступают смс и звонки чаще, чем того требует законодательство. Его пугали, что приедут описывать имущество, хоть данные организации не обладают такими полномочиями. Звонившие использовали выражения, унижающие честь и достоинство, оказывали психологическое давление. Факты, изложенные в обращении, подтвердились.

Микрофинансовая организация зарегистрирована в Саратове, а в Пскове располагаются офисы, где граждане могут взять микрозаём. Организация неоднократно подвергалась административным наказаниям и штрафам.

Микрофинансовая организация привлечена к административной ответственности по статье 14.57 КоАП РФ (нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности). Штраф увеличен по сравнению с прошлым наказанием и составил 100 тысяч рублей.

С постановлением регионального управления директор организации не согласился и оспорил его в судебном порядке. Однако суд отклонил претензии и оставил постановление о выплате административного штрафа в силе. В этом году поступило уже 50 обращений от граждан, права которых нарушаются со стороны коллекторов. На рассмотрении находится 62 обращения. В основном это жалобы граждан на противоправные действия со стороны коллекторских, микрофинансовых организаций, а именно постоянные звонки, смс, угрозы.