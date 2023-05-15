Фестиваль робототехники организовали в Невеле

11:20, 15 мая 2023, ПАИ

I Фестиваль технического творчества по робототехнике состоялся в Невельском районе. Участникам соревнований предстояло сконструировать машину, пишет газета «Невельский вестник».

Соревнования проходили на базе МОУ Гимназия города Невеля. За звание победителя соревновались 16 учеников школ и гимназии Невеля. Перед детьми стояла задача соорудить машину и продемонстрировать её в деле. Первое задание у юных конструкторов заняло в среднем 30 минут.

Далее состязания проходили в категории «Царь горы», в котором робот должен был заехать на горку. А также «Перетягивание каната».

Отметим, состязания проводились в рамках межвузовской экспедиции «Кружки робототехники — точки роста инженеров будущего». Экспедиция проводится в рамках проекта «Открываем Россию заново» благодаря президентской платформе «Россия — страна возможностей» совместно с НИУ ВШЭ.