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Общество

Фестиваль робототехники организовали в Невеле

I Фестиваль технического творчества по робототехнике состоялся в Невельском районе. Участникам соревнований предстояло сконструировать машину, пишет газета «Невельский вестник». 

Соревнования проходили на базе МОУ Гимназия города Невеля. За звание победителя соревновались 16 учеников школ и гимназии Невеля. Перед детьми стояла задача соорудить машину и продемонстрировать её в деле. Первое задание у юных конструкторов заняло в среднем 30 минут.

Фото: газета «Невельский вестник»

Далее состязания проходили в категории «Царь горы», в котором робот должен был заехать на горку. А также «Перетягивание каната».   

Отметим, состязания проводились в рамках межвузовской экспедиции «Кружки робототехники — точки роста инженеров будущего». Экспедиция проводится в рамках проекта «Открываем Россию заново» благодаря президентской платформе «Россия — страна возможностей» совместно с НИУ ВШЭ.

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