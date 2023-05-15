Двух нетрезвых водителей-рецидивистов задержали в Псковской области.

11:37, 15 мая 2023, ПАИ

Двух нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, задержали в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 12 мая по дороге Пушкинские Горы - Крылово Пушкиногорского района на автомобиле «Фольксваген» следовал 54-летний житель Пушкинских Гор, который, как выяснилось, находился в состоянии алкогольного опьянения.

На следующий день, 13 мая, у дома по улице Мебельной в Порхове полицейские остановили для проверки ехавшего на квадроцикле 40-летнего жителя Порховского района. Он также был в нетрезвом виде. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.