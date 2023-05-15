Псковский военный лишится свободы за уклонение от службы и смертельное ДТП

13:37, 15 мая 2023, ПАИ

Псковский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к восьми годам лишения свободы за самовольное оставление места службы и пьяное смертельное ДТП. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что в период мобилизации мужчина без стечения тяжёлых обстоятельств или уважительных причин перестал прибывать на службу, проводя время по своему усмотрению. Тем самым военнослужащий уклонялся от исполнения непосредственных обязанностей военной службы.

Кроме того, в один из дней он находился в алкогольном опьянении за рулём автомобиля Lada Kalina. Так, в ночь на 25 января во время управления транспортом в Острове он не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет и столкнулась с деревом. В момент ДТП в автомобиле находилась женщина-пассажир. От удара она получила тяжкие травмы. Прибывшие врачи госпитализировали женщину в больницу, где утром того же дня она скончалась.

Суд признал мужчину виновным и по совокупности преступлений окончательно назначил наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.