Конференция «Сияние славы Александра Невского» проходит в Пскове

12:34, 15 мая 2023, ПАИ

Межрегиональная научно-практическая конференция «Сияние славы Александра Невского. Традиционные ценности в воспитании детей» стартовала в Пскове сегодня, 15 мая. Об этом ПАИ сообщили организаторы мероприятия.

На конференции обсудят патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста. Мероприятие посвящено Году педагога и наставника в России и продлится два дня, до 16 мая включительно.

На конференции будут работать четыре секции: «Гражданское, патриотическое и духовно-нравственное воспитание в условиях преемственности дошкольного и начального общего образования», «Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и подростков через урочную и внеурочную деятельность», «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения на современном этапе российского образования», «Традиционные ценности русской православной культуры».

На конференции выступят спикеры из Москвы, Донецка, Пскова, Печор и Великих Лук, а также из Белоруссии. В рамках конференции пройдёт круглый стол на тему «Русские педагогические традиции и проблема гражданского воспитания в современной России».

Организаторами выступают Псковская епархия, комитет по образованию Псковской области, ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения квалификации работников образования».