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Общество

Сбер запустил универсальное платёжное решение для оплаты по QR-коду

Сбер активно развивает альтернативные методы оплаты, позволяя клиентам платить без карты. Например, телефоном по QR-коду можно расплатиться более чем на 1,4 млн терминалов эквайринга по всей стране. А теперь оплата по QR стала ещё удобнее — отсканировав код, клиенты смогут самостоятельно выбрать, как платить — со SberPay или через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе банка.

Если покупатель выбрал SberPay, он попадёт в приложение СберБанк Онлайн и продолжит оплату там. За покупку со SberPay клиент получит бонусы СберСпасибо, как при обычной оплате картой. Выбрав Систему быстрых платежей, покупатель сам определит, в приложении какого банка, подключённого к СБП, завершить оплату.

Объединение нескольких способов оплат в одном QR-коде — выгодное решение для бизнеса. Оборот торговой точки увеличится, ведь расплатиться смогут даже те клиенты, у которых нет с собой карты и наличных. Кассиру не придётся переключаться между методами оплаты, ведь на терминале сразу будет доступна как оплата картами, так и по QR-коду. Покупателям тоже станет удобнее: они смогут выбрать наиболее комфортный способ оплаты по QR, продолжив покупку в приложении любого банка.

Ещё одно преимущество универсального платёжного решения — для подключения данного метода не нужно покупать отдельное оборудование. Все настройки будут сделаны удалённо со стороны Сбера на действующий терминал эквайринга. Все методы оплаты — и СБП, и SberPay, и карты — подключаются в одном решении.

«Выбор метода оплаты — новый этап эволюции платёжных QR-кодов. Это универсальное решение: инновационное, удобное и выгодное и для предпринимателей, и для клиентов. Для нас важно, чтобы человек ушёл из магазина с покупкой, и Сбер предлагает разнообразные способы оплаты. Можно приложить к терминалу банковскую карту или смартфон, если у вас Android-устройство с NFC или iPhone с платёжным стикером. Или совершить платёж по QR-коду — SberPay или СБП, кому что больше нравится. Сейчас мы запустили данное решение на ограниченном количестве терминалов Сбера, но после его пилотирования у нас в планах тиражировать данный метод на весь наш парк терминалов эквайринга уже в 2023 году», - отметил старший вице-президент, руководитель блока «Транзакционный банкинг B2C» Сбербанка Дмитрий Малых.

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