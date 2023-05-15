Сигары за 200 тысяч рублей обнаружили псковские таможенники в вагоне на границе с Латвией

13:06, 15 мая 2023, ПАИ

На российско-латвийской границе сотрудники таможенного поста ЖДПП «Посинь» при досмотре вагона с автомобилями выявили в багажнике одного из них незадекларированные сигары на сумму более 200 тысяч рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

В железнодорожном вагоне в Казахстан из США перемещалось два легковых автомобиля. В багажнике машины марки Lexus таможенники обнаружили коробки с товаром, сведения о котором отсутствовали в товаросопроводительных документах. В результате изъята 21 упаковка сигар различных марок и производителей, три приводных ремня, две автомобильные сумки и портативное зарядное устройство на солнечных батареях. Предварительная стоимость 460 сигар превышает 200 тысяч рублей.

Возбуждено дело об административном правонарушении по части 3 статьи 16.1 КоАП РФ (сообщение в таможенный орган недостоверных сведений о количестве, маркировке, наименовании, весе товара).