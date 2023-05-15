Новые авиамаршруты из Пскова обсуждают с компанией Nordwind

14:19, 15 мая 2023, ПАИ

Перспективы развития туриндустрии и возможности расширения авиасообщения из Пскова губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с представителями компаний «Новапорт-Холдинг», Nordwind Airlines и региональными туроператорами. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Михаил Ведерников отметил хорошую динамику по турпотоку. В прошлом году число туристов в регионе увеличилось почти на 20 % и составило порядка полмиллиона человек. Количество экскурсантов выросло почти вдвое — до 2 млн человек. «Для Псковской области цифры рекордные, но это абсолютно точно не предел. Туристы любят Псковскую область», — заметил Михаил Ведерников.

Отдельно губернатор остановился на развитии Псковского международного аэропорта. Глава региона напомнил, что в 2017 году не было ни одного пассажирского рейса, а самому аэропорту угрожала распродажа по процедуре банкротства. В настоящее время аэропорт обслуживает авиасообщение по пяти направлениям. Пассажиропоток вырос с 30 тысяч в 2019 году до 120 тысяч пассажиров в прошлом году. «Рассчитываем, что в этом году возьмем планку в 150 тысяч пассажиров. Только за первые четыре месяца текущего года пассажиропоток уже составил почти 50 тысяч человек», — заметил Михаил Ведерников.

Речь на встрече зашла о реализованных проектах по развитию обеспечивающей инфраструктуры, создании новых туристских объектов, а также наиболее интересных маршрутах, которые предлагаются гостям региона. В частности, презентованы два туристских маршрута «Александр Невский — имя России», «С грохотом по фермам, или Глаза страшатся, а руки делают», которые в прошлом году получили статус «национальных». Первый объединяет значимые объекты культурного наследия Пскова, Самолвы, Изборска, Печор, связанные с именем великого полководца. Второй маршрут, единственный в сфере сельского туризма со статусом «национальный», представляет собой фермерский тур с большим количеством дегустаций и посещением крестьянско-фермерских хозяйств и хуторов.

Генеральный директор акционерного общества «Аэропорт «Храброво», заместитель гендиректора ООО «Новапорт-Холдинг» по развитию Северо-Западного кластера Александр Корытный при продвижении подобных турпакетов предложил акцент делать на туристах из городов, которые связаны прямыми авиарейсами с Псковом, и выразил готовность оказать необходимое содействие. Михаил Ведерников в свою очередь отметил, что необходимо скорректировать и сами маршруты, подстроить их наполнение под существующее авиарасписание.

Отдельное внимание на встрече было уделено перспективам сотрудничества и взаимодействия региона с авиакомпанией Nordwind Airlines («Северный ветер»). Директор авиакомпании Антон Матисс рассказал о существующей маршрутной авиасетке, которая во многом ориентирована именно на региональные центры — Казань, Сочи, Санкт-Петербург, Калининград, Махачкалу и ряд других субъектов.

В ходе общения туроператоры высказали свои пожелания относительно открытия перспективных авианаправлений, а также озвучили замечания по существующим маршрутам. Губернатор в свою очередь подчеркнул, что региональные власти продолжат работу по корректировке маршрутной сети, а туроператорам предложил продумать дополнительные туристические маршруты, которые могут быть интересны гостям и учитывают новые туристические объекты.